В Великобритании признали слабость Европы из-за поддержки Украины
Лондон, 16 февраля 2023, 16:50 — REGNUM Помощь Украине значительно ослабила обороноспособность европейских стран, констатировал 16 февраля глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.
Он признал, что в Европе обеспеченность боеприпасами и способность противостоять атакам находятся «ниже плинтуса».
Страны регулярно пренебрегали необходимым техническим обслуживанием, снижали уровень готовности техники, теперь из-за нарастающей опасности и нестабильности в мире в долгосрочной перспективе следует увеличить оборонный бюджет, сказал Уоллес.
По его словам, Лондон из-за дороговизны обслуживания и подготовки экипажей не в состоянии обеспечить Украине поставку истребителей.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко уверен, что ВСУ получат от стран Запада истребители, но это произойдёт на более позднем этапе конфликта.
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