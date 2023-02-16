Глава минобороны Великобритании: обороноспособность Европы истощена

Лондон, , 16:50 — REGNUM Помощь Украине значительно ослабила обороноспособность европейских стран, констатировал 16 февраля глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Он признал, что в Европе обеспеченность боеприпасами и способность противостоять атакам находятся «ниже плинтуса».

Страны регулярно пренебрегали необходимым техническим обслуживанием, снижали уровень готовности техники, теперь из-за нарастающей опасности и нестабильности в мире в долгосрочной перспективе следует увеличить оборонный бюджет, сказал Уоллес.

По его словам, Лондон из-за дороговизны обслуживания и подготовки экипажей не в состоянии обеспечить Украине поставку истребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко уверен, что ВСУ получат от стран Запада истребители, но это произойдёт на более позднем этапе конфликта.

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