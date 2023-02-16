Страсбург, Франция, 16 февраля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Европарламент отклонил поправки к резолюции по Украине. Соответствующее решение было принято 16 февраля в Страсбурге.

EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС Пленарная сессия Европарламента 16.02.2023

Уточняется, что депутаты Европарламента отказались внести в резолюцию предложенную президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва поправку с призывом приложить усилия для обеспечения режима прекращения огня и проведения переговоров.

Вместо этого большинством голосов была принята резолюция с призывами к европейским странам наращивать и ускорять поставки киевскому режиму «всех видов вооружений».

Как сообщало ИА REGNUM, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что ВСУ получат от стран Запада истребители, однако произойдет это на более позднем этапе конфликта.