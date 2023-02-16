Москва, 16 февраля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагическими последствиями схода снежных лавин в Горно-Бадахшанской автономной области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Уважаемый Эмомали Шарипович, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями схода снежных лавин в Горно-Бадахшанской автономной области», — говорится в сообщении.

Российский лидер попросил передать слова сочувствия близким и родным погибших. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате данного стихийного бедствия.

Напомним, 15 февраля 2023 года в результате сильного снегопада на жилые дома города Хорога сошла крупная лавина. В результате лавины погибли 14 человек на территории Горно-Бадахшанской автономной области и один — на территории Варзобского района, получили различные травмы 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с жертвами и разрушениями, вызванными землетрясением в районе Пазарчик в Кахраманмараше, а также президенту Сирии Башару Асаду в связи с разрушительным землетрясением в Сирийской Арабской Республике.

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