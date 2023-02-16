Вашингтон, 16 февраля, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йена Столтенберга об истощении запасов боеприпасов у союзников указывает на отчаянное положение ВСУ. Об этом сообщил полковник США Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«У Украины заканчиваются боеприпасы, в этом нет сомнений. Они вынуждены отступать и перегруппировываться, иначе они попросту будут уничтожены», — сказал Макгрегор.

Он уточнил, что слова Столтенберга говорят о нарастающей проблеме среди союзников НАТО из-за неспособности восполнить необходимые запасы.

Это может привести к тому, что в ближайшем времени помощь Украине может быть пересмотрена, заключил Макгрегор.

Как сообщало ИА REGNUM, в США опасаются, что поставки Украине ракет ATACMS могут ослабить американскую армию и истощить арсеналы страны в свете возможных будущих конфликтов. В связи с этим принято решение не поставлять Киеву такое вооружение, писала газета Politico.

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