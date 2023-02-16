МИД России заявил протест послу Австрии из-за высылки российских дипломатов

Москва, , 16:25 — REGNUM Москва в качестве ответной меры высылает из России четырёх сотрудников посольства Австрии, сообщает 16 февраля российский МИД.

Здание посольства Австрии в Москве © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 23 февраля. Австрийскому послу в Москве Вернеру Альмхоферу вручили соответствующую ноту.

В министерстве обратили внимание посла на возникающие сложности с оформлением виз для официальных российских делегаций, которые направляются в Вену для участия в многосторонних мероприятиях. Это также не останется без последствий, заявили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года из России также выдворили четырёх сотрудников австрийского посольства.

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