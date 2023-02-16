Reuters: власти Индии ещё год не смогут пересчитать население

Нью-Дели, , 16:35 — REGNUM Власти Индии, которая скоро станет самой населённой страной мира, не раньше чем через год узнают, сколько в ней людей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индия © Kabir Jhangiani/Zuma/TASS

Предполагается, что 14 апреля Индия обойдёт Китай по численности населения, людей в стране станет около 1 425 776 тыс. человек. Такой прогноз даёт ООН. По данным переписи 2011 года, в Индии проживало 1,21 млрд человек, то есть за прошедшие годы население увеличилось более чем на 200 млн.

Очередная перепись должна была пройти в 2021 году, но её отложили из-за пандемии коронавируса. Сейчас пересчитать население сложно из-за технических и логистических проблем, и нет никаких признаков того, что перепись начнётся в ближайшее время.

«В отсутствие последних данных переписи оценки, основанные на данных десятилетней давности, вероятно, далеки от реальности», — заявила научный сотрудник Национального института государственных финансов и политики Рахна Шарма.

В министерстве статистики Индии рассказали, что государственные расходы рассчитываются по данным 2011 года.

Перепись населения в Индии проводят около 330 тыс. учителей государственных школ. Они дважды обходят дома всех жителей. В 2023 году им предстоит заниматься проведением выборов в девяти штатах, а в 2024 году — национальными выборами.