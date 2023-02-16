В Москву впервые после пандемии коронавируса прибудет группа туристов из Китая

Москва, , 16:21 — REGNUM В Москву 23 февраля впервые с начала пандемии коронавируса прибудет группа китайских туристов, передает 16 февраля РИА Новости со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Леонида Флита.

Туристы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Система безвизовых поездок между Россией и Китаем, приостановленная в 2021 году из-за пандемии, пока не возобновила работу, но это не стало препятствием для путешественников, отметил он.

В Российском союзе туриндустрии напомнили, что до начала пандемии из Китая в Россию приезжали почти два миллиона туристов в год, и почти две трети от этого числа — в составе групп с правом безвизового въезда.