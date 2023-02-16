Москва, , 16:29 — REGNUM Руководство России изучает вопрос о предоставлении социальных гарантий семьям бойцов ЧВК, которые участвуют в спецоперации наравне с военнослужащими. Об этом 16 февраля заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с уполномоченным при президенте по права ребёнка Марией Львовой-Беловой.

Боец подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре © Виктор Антонюк/РИА Новости

На встрече Львова-Белова обратила внимание на тему социальной несправедливости, когда детям военнослужащих России положены социальные гарантии, а детям бойцов ЧВК — нет.

«Рассматриваем этот вопрос, так что вы попали прямо в точку, и все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте. Мы учтем их», — заявил Путин и предложил детскому омбудсмену обсудить данный вопрос более детально.

Как передавало ИА REGNUM, киевская разведка увидела в ЧВК «Вагнер» уникальную угрозу. Об этом говорится в отчёте разведки киевского режима о боях в районе Артёмовска. В документе указывается, что бойцы ЧВК «Вагнер» не отступают с позиций без приказа.