Лондон, 16 февраля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Польша, которая стремится создать крупнейшую в Европе армию и не против повоевать с Россией, становится «настоящим лидером» на континенте, пишет Роджер Бойс в статье для The Times.

Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Польши Анджей Дуда

Он отмечает, что оружие стремительно и крупными партиями поступает в польский Жешув. Через несколько недель Польша примет танки «Леопард 2», готовые к боям на Украине. Кроме того, скоро в страну прибудет с визитом президент США Джо Байден.

«Ожидается, что он благословит стремление Варшавы создать крупнейшую в Европе сухопутную армию, возьмёт на себя часть бремени возрождения западного альянса и отведает пиццы с американскими солдатами», — пишет Бойс.

Происходит важный разворот к восточному флангу НАТО. Привычный двигатель европейской интеграции франко-германская ось выдохлась. Центр тяжести в Европе сместился на восток, добавил он, ссылаясь на слова бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса.

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Бремя лидерства Польша взяла на себя в январе, когда пообещала поставить Украине танки «Леопард» и поспособствовать созданию коалиции из мощных танковых держав, включая Германию. Варшава действительно может стать крупным игроком, если сделает две вещи. Доведёт свои далеко идущие военные планы до конца и добьётся, что США гарантируют ей роль фактически прифронтового государства. Также Польше необходимо наладить сотрудничество с Германией по противостоянию России.

Польша располагает 647 основными боевыми танками, новые партии заказаны у Южной Кореи и США. У Великобритании танков почти втрое меньше. Свою армию Польша стремительно модернизирует, оборонный бюджет решено увеличить с 2,4% до 4% ВВП. В армии служат 114 тыс. человек, но их число власти хотят увеличить до 300 тыс.