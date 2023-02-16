Красноярск, 16 февраля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении сотрудника полиции города Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По версии следствия, погибший был задержан представителями органов правопорядка по подозрению в краже телефона. Однако мужчина попытался скрыться, выпрыгнув в окно со второго этажа. При прыжке из окна мужчина получил травму. Он был задержан повторно.

В коридоре отдела 35-летний оперуполномоченный нанес задержанному несколько ударов. Через некоторое время мужчина скончался на месте. Сотрудник полиции задержан и находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, на продюсера музыкального канала Art kids TV Александра Разумовского, который находится в СИЗО по обвинению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, завели ещё одно уголовное дело.