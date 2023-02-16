Власти Крыма объяснили взрывы в районе Армянска
Симферополь, 16 февраля 2023, 16:11 — REGNUM В районе крымского города Армянска были слышны взрывы, потому что там российские военные проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Об этом 16 февраля сообщил советника главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.
«Наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации», — написал Крючков.
Ранее жители Крыма сообщали в соцсетях о взрывах и большом облаке в районе Армянска.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что система ПВО сбила два украинских дрона над морем.
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