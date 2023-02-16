Симферополь, 16 февраля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В районе крымского города Армянска были слышны взрывы, потому что там российские военные проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Об этом 16 февраля сообщил советника главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС Военная техника в Армянске

«Наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации», — написал Крючков.

Ранее жители Крыма сообщали в соцсетях о взрывах и большом облаке дыма в районе Армянска.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что система ПВО сбила два украинских дрона над морем.