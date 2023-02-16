Вашингтон, , 16:08 — REGNUM Сбитый над США китайский воздушный шар изначально имел траекторию, по которой должен был пролетать над островом Гуам и Гавайями, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Аэростат Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Китайский шар, который был сбит после пересечения континентальной части США, первоначально должен был пройти над Гуамом и Гавайями», — сказал он на условиях анонимности.

По его словам, шар был сбит с курса преобладающими ветрами.

Как сообщало ИА REGNUM, аэростат был сбит 4 февраля после того, как провёл в воздушном пространстве США порядка трёх суток, и несмотря на заверения Китая, что зонд попал в Соединенные Штаты случайно.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джона Кирби, в США допускают возможность, что метеозонд из Китая случайно отклонился от заданного курса. За аэростатом военные и сотрудники спецслужб Соединённых Штатов следили с тех пор, как он вылетел с острова Хайнань.

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