Примаков: в России квота для иностранных студентов вырастет до 30 тысяч в год

Москва, , 16:26 — REGNUM Российское образование востребовано среди иностранных студентов, по этому показателю страна входит в пятёрку лидеров, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков, добавив, что в 2024 году квота для иностранных студентов вырастет до 30 тысяч.

Студенты © ZOLTAN BALOGH/EPA/TASS

По его словам, в российских вузах в 2022–2023 учебном году для иностранцев выделено 23 тысячи бюджетных мест. Лидирующие позиции занимают студенты из Белоруссии, Вьетнама, Китая, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Монголии, Казахстана и Киргизии.

Напомним, в вузах России за последние годы возросло количество иностранных студентов. По итогам 2021 года их насчитывалось порядка 324 тысяч человек, соответствующие данные приводил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.