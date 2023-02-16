Москва, , 16:09 — REGNUM Центр психологической помощи для демобилизованных военнослужащих и членов их семей намерены открыть 22 февраля в Москве. Об этом 16 февраля заявила директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко в ходе выступления на круглом столе Мосгордумы «Правовое регулирование оказания психологической помощи».

Подготовка мобилизованных военнослужащих РФ (с) РИА Новости

По её словам, 22 февраля в Москве состоится открытие центра для демобилизованных и их семей, сейчас идет работа с психиатрами по написанию программ.

Петроченко добавила, что более 60 специалистов Московской службы психологической помощи населению работали в военкоматах после объявления частичной мобилизации. Сейчас специалисты работают с людьми, которые были вынуждены покинуть Украину, ДНР и ЛНР.

Она также напомнила, что осенью 2022 года в Москве был открыт центр поддержки семей мобилизованных.