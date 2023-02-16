Путин заявил, что с курдами проще договариваться, чем с американцами

Москва, , 16:04 — REGNUM С курдами проще договариваться, чем с американцами. Об этом 16 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

Владимир Путин © Михаил Метцель/РИА Новости

Львова-Белова рассказала о своей поездке в Сирию, когда американцы силами курдов устроили митинг против её приезда. По её словам, тогда удалось вывезти только 69 детей, а хотелось больше.

«Там люди волне разумные, можно договариваться. С ними легче договариваться, чем с американцами. Но они же контролируют там ситуацию», — сказал Путин.

Он отметил, что нужно продолжать работу и через официальные власти Сирии, а по такому гуманитарному вопросу можно работать напрямую с курдами.

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