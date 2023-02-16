Мишустин: Россия будет снижать зависимость от иностранной авиатехники

Москва, , 16:01 — REGNUM Россия намерена наращивать объёмы выпуска отечественной авиатехники и снижать зависимость от поставок из-за рубежа, заявил 16 февраля премьер-министр Михаил Мишустин.

Sukhoi Superjet 100 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тем самым будут сделаны шаги для укрепления технологического суверенитета России, о важности которого напомнил президент Владимир Путин, отметил Мишустин.

Уже подготовлены инвестпроекты для обновления парков воздушного и водного транспорта, заключены соответствующие контракты с предприятиями авиапрома, добавил премьер-министр.

Летом 2022 года на совещании по развитию авиапрома Владимир Путин заявил, что российские авиакомпании должны постепенно переходить на отечественные самолеты.