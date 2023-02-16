Режиссера Вадима Абдрашитова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Москва, , 16:02 — REGNUM В Москве 16 февраля прошли похороны режиссёра Вадима Абрашитова. Об этом передаёт РИА Новости.

Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым © Антон Денисов/РИА Новости

Напомним, что народного артиста России похоронили на Троекуровском кладбище.

Церемония прощания с Абрашитовым состоялась в Доме кинематографистов. Проститься с режиссёром пришли спецпредставитель президента РФ по межкультурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссер Андрей Смирнов, режиссер Карен Шахназаров, писательница Алла Гербер, а также близкие, коллеги и друзья.

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Вадим Абдрашитов скончался 12 февраля. Причиной смерти стала продолжительная болезнь после перенесенной инфекции COVID-19.

Первая картина Абдрашитова — короткометражный фильм «Остановите Потапова!» — вышла в 1974 году. Это бы дипломный проект режиссёра. Все свои последующие 11 фильмов режиссёр снял по сценариям Александра Миндадзе. Наиболее известны среди них «Слуга», «Остановился поезд», «Пьеса для пассажира» и «Время танцора». В 1992 году режиссёра удостоили звания народного артиста России.

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