Кемерово, , 16:09 — REGNUM Заводский районный суд города Кемерово продлил срок содержания под стражей пожарному инспектору Роману Плету и организатору приюта, в котором в результате пожара получили несовместимые с жизнью травмы 22 человека, Андрею Смирнову. Об этом 16 февраля сообщает РИА Новости.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, Плету был продлен срок содержания под стражей до 24 апреля, Смирнову — также до 24 апреля.

Как передавало ИА REGNUM, 24 декабря в Кемерове в частном доме на улице Таврической, который был использован для размещения пожилых людей без разрешительных документов на оказание таких услуг, вспыхнул пожар. Организатора приюта 31-летнего предпринимателя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло гибель людей.

По информации СМИ, пожарного инспектора Романа Плета заподозрили в халатности, при этом он свою вину не признаёт.