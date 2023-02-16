Кемерово, 16 февраля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Заводский районный суд города Кемерово продлил срок содержания под стражей пожарному инспектору Роману Плету и организатору приюта, в котором в результате пожара получили несовместимые с жизнью травмы 22 человека, Андрею Смирнову. Об этом 16 февраля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По информации журналистов, Плету был продлен срок содержания под стражей до 24 апреля, Смирнову — также до 24 апреля.

Как передавало ИА REGNUM, 24 декабря в Кемерове в частном доме на улице Таврической, который был использован для размещения пожилых людей без разрешительных документов на оказание таких услуг, вспыхнул пожар. Организатора приюта 31-летнего предпринимателя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло гибель людей.

По информации СМИ, пожарного инспектора Романа Плета заподозрили в халатности, при этом он свою вину не признаёт.