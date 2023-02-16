Патрушев: для мигрантов в России могут ввести режим «контролируемого пребывания»

Москва, , 15:49 — REGNUM В России разработан проект федерального закона, предусматривающий введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания», заявил 16 февраля на совещании по вопросам национальной безопасности секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, для нормализации ситуации в этой сфере уже внедрен алгоритм обмена информацией между ведомствами о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет, сообщил Патрушев.

Профильные ведомства работают над тем, чтобы контроль за миграционными потоками был более совершенным, а межведомственное взаимодействие по данному вопросу — более эффективным, добавил секретарь Совбеза.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года лидер «Справедливой России — За Правду» Сергей Миронов предложил ввести налог на использование иностранной рабочей силы.

В МВД России в январе 2023 года сообщали, что министерство разработало законопроект о борьбе с легализацией мигрантов через заключение фиктивных браков.