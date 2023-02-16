Москва, 16 февраля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. В России разработан проект федерального закона, предусматривающий введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания», заявил 16 февраля на совещании по вопросам национальной безопасности секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Кроме того, для нормализации ситуации в этой сфере уже внедрен алгоритм обмена информацией между ведомствами о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет, сообщил Патрушев.

Профильные ведомства работают над тем, чтобы контроль за миграционными потоками был более совершенным, а межведомственное взаимодействие по данному вопросу — более эффективным, добавил секретарь Совбеза.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года лидер «Справедливой России — За Правду» Сергей Миронов предложил ввести налог на использование иностранной рабочей силы.

В МВД России в январе 2023 года сообщали, что министерство разработало законопроект о борьбе с легализацией мигрантов через заключение фиктивных браков.