Продюсера детского канала Art kids TV уличили в домогательствах 12-летней давности

Москва, , 15:58 — REGNUM На продюсера музыкального канала Art kids TV Александра Разумовского, который находится в СИЗО по обвинению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, завели ещё одно уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

В ноябре 2021 года продюсера музыкального канала Art kids TV и создателя эстрадного коллектива «Фортуна-шоу» Александра Разумовского арестовали по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Уголовное дело завели на основании заявлений двух потерпевших, которые были участниками творческого коллектива под руководством Разумовского. Ему вменяли несколько статей, в том числе: п. «б» ч. 4 ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера» в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, ч. 2 ст. 135 УК «Развратные действия» в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, ч. 1 ст. 135 УК «Развратные действия» в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. С момента ареста Разумовский содержится в СИЗО, а следствие по делу продолжается. Недавно в нём появился новый эпизод.

«В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый летом 2010 года, находясь в детском лагере в Бахчисарайском районе Крыма, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних, не достигших 12-летнего возраста», — рассказал собеседник агентства.

14 февраля по данному факту СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ «Развратные действия», совершенные в отношении двух или более лиц. Следствие по делу продолжается.

Александр Разумовский является создателем детского музыкального коллектива «Фортуна-шоу», который существует с 1997 года. Он был организован на базе Центра детского творчества «Свиблово». Также Разумовский был продюсером детского музыкального канала Art kids TV и режиссером международного фестиваля юных талантов «Родная сторона».