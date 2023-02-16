Молдавия, 16 февраля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Пограничная служба Молдавии обнаружила в районе Бричаны обломки ракеты, ее принадлежность не уточняется. Об этом 16 февраля заявили в МВД Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Патруль пограничной полиции обнаружил возле населенного пункта Ларга (район Бричаны) обломки ракеты, появившейся в результате авиаударов России по Украине», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Молдавии вызвал посла РФ Олега Васнецова в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны.

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