Киев, 16 февраля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил 16 февраля о договорённости с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом по внедрению в ВСУ стандартов альянса по обеспечению и закупкам.

EPA/STEPHANIE LECOCQ/ТАСС Йенс Столтенберг и Алексей Резников

По словам Резников, в планах уже через несколько недель начать обучение первой группы специалистов агентства по закупкам украинского минобороны.

Стороны договорились также о модернизации системы закупок по стандартам NSPA и обеспечения дальнейшего жизненного цикла вооружений, добавил министр.

Ранее Резников сказал, что не расстроен решениями по итогам девятой встречи контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», несмотря на фактический отказ представителей западных стран передавать Киеву военные самолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил закупать боеприпасы для ВСУ через Европейский фонд мира.