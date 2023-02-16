Москва, 16 февраля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Растёт количество обращений от людей, которые хотели бы усыновить детей из новых российских регионов. Об этом 16 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Дети

«Растёт количество обращений наших граждан по поводу усыновления детей из Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — сказал Путин.

По его словам, институт уполномоченного по правам ребёнка уже давно занимается этим вопросом.

Он отметил, что на протяжении девяти лет неприкрытой украинской агрессии в Донбассе страдали дети.