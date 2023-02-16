Украинские пограничники задержали мужчин, пытавшихся попасть в Румынию на надувном матрасе

Киев, , 15:55 — REGNUM На Украине задержали четырёх мужчин, которые пытались переплавиться в Румынию по реке Прут на надувном матрасе. Об этом говорится в сообщении государственной пограничной службы Украины, опубликованном в телеграм-канале.

Задержание dpsu. gov. ua

Украинцев задержали во время подготовки матраса для переправы.

Напомним, 11 июня на сайте украинского президента был опубликован отрицательный ответ главы страны Владимира Зеленского на петицию, в которой его просили отменить запрет на выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет.

Как сообщает ИА REGNUM, читатели австрийского издания Exxpress раскритиковали граждан Украины, которые отдыхают на горнолыжном курорте в Буковеле в разгар боевых действий.