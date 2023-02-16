Лондон, 16 февраля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. ВСУ получат от стран Запада истребители, однако произойдет это на более позднем этапе конфликта, заявил 16 февраля посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель

Более актуальным вопросом является поставка в Киев танков, а «самолеты и вертолеты» — это вопрос следующего этапа, сказал он.

Ранее Киев обратился к ряду западных стран с просьбой предоставить ему истребители. Положительного решения по этому вопросу к настоящему времени принято не было.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отметил, что поставки истребителей Украине возможны, но не в краткосрочной перспективе.