Москва, 16 февраля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Запретить называть жилищные комплексы и коттеджные поселки с использованием иностранных слов предложила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Коттеджный поселок

«Может быть, (внести поправки) в Градостроительный кодекс? Вы замечаете, как преимущественно в нашей стране называются жилые комплексы и коттеджные поселки? Бесконечные клабы, хаусы, фильды, хиллы, форесты, вилладжи, эстэйты, гардены. Иногда едешь по пригороду и не понимаешь, в какой стране находишься», — сказала Ямпольская.

Она также обратила внимание на то, что в России 12 жилых комплексов «Европа», по семь «Праги» и «Лондонов», четыре «Парижа», 17 «Скандинавий», 24 «Ривьеры» и больше десятка «Манхэттенов», кроме того, эти наименования не всегда написаны по-русски.

Госдума во втором и в третьем чтениях приняла правительственный закон о защите государственного русского языка. В ходе дискуссии предлагалось внести изменения в отраслевое законодательство для регулирования возможности использования иностранной лексики, например, англицизмов, в каждой конкретной отрасли.