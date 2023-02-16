Премьер Франции: помощь ЕС Украине была и останется значительной

Париж, , 15:30 — REGNUM ЕС оказывает Украине значительную помощь и продолжит это делать, заявила 16 февраля премьер-министр Франции Элизабет Борн.

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В числе видов помощи она назвала военную, финансовую, экономическую, гуманитарную, а также санкции против России.

Ранее в Еврокомиссии заявили о завершении подготовки десятого пакета санкций против России.

В Брюсселе заявляют, что намерены продолжить военные поставки на Украину, при этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил вооружать Украину одновременно с ведением «переговоров о мире».