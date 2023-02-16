Киев, , 15:32 — REGNUM На Украине четверо мужчин пытались переправиться в Румынию по реке на надувном матрасе. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в своём телеграм-канале.

Река Прут (сс) Ukas

По её информации, четверых отчаянных мужчин задержали на границе с Румынией, в то время как они готовили надувной матрас к переправе через реку Прут.

Как передавало ИА REGNUM, по информации украинских СМИ, украинские военные могут избежать отправки на передовую, откупившись за 10–15 тысяч гривен (порядка 19–29 тысяч рублей).

По словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, СБУ устроила в посёлке Шевченково Купянского района фильтрационный пункт, предназначенный для пополнения мобилизационного резерва.