Иванов: политический ущерб от взрывов на «Северных потоках» гораздо больше, чем экологический

Москва, , 15:29 — REGNUM Экологический ущерб от теракта на «Северных потоках» соответствует 30% годового выброса Данией метана и углекислого газа. Об этом 16 февраля заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Копенгаген © Антон Новодережкин/ТАСС

«Разовый выброс метана и углекислого газа от взрыва газопроводов соответствует примерно 30% годового выброса Данией этих веществ», — сказал Иванов.

Он добавил, что экологический ущерб следует оценить потому, что Россию не допустили ни к какому расследованию диверсии.

По его словам, экологический вред от теракта есть, но он не критичен в глобальном масштабе, а политический ущерб гораздо больше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить ущерб, который был нанесен в результате диверсии США на «Северных потоках».

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