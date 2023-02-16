Губернатор Омской области ответил Барбаре Брыльской на критику о «нищете»

Омск, , 15:32 — REGNUM Омичи ответили на оскорбления польской актрисы Барбары Брыльски по поводу бедственного положения. Видеоролик об Омске опубликовал 16 февраля в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Бурков.

Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Глава Омской области удивлён, как можно делать выводы о городе с трапа самолёта, и заявил, что горожане не дадут Омск в обиду.

«Признаюсь, не ожидал от Барбары Брыльской, чудесно сыгравшей интеллигентную Надю, такого резкого заявления в адрес нашего города», — прокомментировал Бурков.

Напомним, ранее актриса заявила, что население российских городов бедствует, достойный уровень жизни наблюдается лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Простой народ в России якобы страдает из-за людей, которые заняты делёжкой власти и денег, а в регионах ситуация «катастрофична».

Она сказала, что по прилёте «в Омск и Новосибирск ей было страшно выходить из самолёта, везде нищета».