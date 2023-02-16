Москва, 16 февраля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В Сочи живет семейная пара, чьи ФИО полностью совпадают с данными президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены. Корреспондент ИА REGNUM узнал у Зеленских, как им живется последний год.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Сочи

«Владимир Александрович, почему Киев не сдаете? — Еще не время. Все сдам, но попозже. И Львов тоже», — процитировал свой обычный диалог с друзьями 35-летний инженер Олимпийского парка в Сочи Владимир Александрович Зеленский. Точно такая же реакция и у тех, кто только что познакомился с Владимиром и узнал, что он полный тезка президента Украины. Еще большее удивление у новых знакомых появляется, когда они узнают, что и супруга Зеленского также полная тезка жены президента Украины.

«Естественно, мы такие имена не выбирали и не меняли свои данные в ЗАГСе, чтобы было полное совпадение. Так действительно просто совпало. Я — Зеленский Владимир Александрович, а супруга — Зеленская Елена Владимировна. Вот такое совпадение — все точно также как в семье президента Украины. После 24 февраля, конечно, количество подколов от друзей увеличилось. Постоянно спрашивают, когда я сдам Киев. Мне приходится отвечать, что скоро. Сами шутки меня не особо достают или сильно как-то напрягают. Во всяком случае, проблем на работе из-за моих паспортных данных у меня никогда не возникало. К счастью, в моем окружении все адекватные люди и все понимают», — рассказывает журналисту ИА REGNUM Владимир Зеленский.

В беседе с журналистом Владимир пояснил, что имя свое из-за сложившейся ситуации в мире менять не собирается, а подколы готов терпеть сколько угодно, потому что проблем с чувством юмора нет.