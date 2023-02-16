Вена, 16 февраля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Читатели австрийского издания Exxpress раскритиковали граждан Украины, которые отдыхают на горнолыжном курорте в Буковеле в разгар боевых действий. Соответствующую подборку комментариев приводит РИА Новости.

Павел Паламарчук/ИТАР-ТАСС На горнолыжном курорте «Буковель»

«Вот и сотни миллиардов, которые рекой текут на Украину», — пишет один из комментаторов, отмечая, что в скором времени Украина станет «самой богатой страной Европы».

Другой участник дискуссии удивился, что граждане Украины могут позволить себе отдых на горнолыжных курортах, подчеркнув, что жители Австрии «едва сводят концы с концами» из-за антироссийских санкций.

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«Я завидую украинцам, что они могут спокойно кататься на лыжах в Буковеле, но на кой-черт мы, налогоплательщики, их балуем», — задался вопросом читатель.

Ещё один комментатор выразил мнение, что вскоре в Европе поймут, что на самом деле происходит в мире и что Украина далеко не бедная страна.

«Если нет другого способа отвлечься от ужасов конфликта, кроме как отдыхать на дорогом горнолыжном курорте, то с миром явно что-то не так», — подытожили читатели.

В статье австралийского журнала отмечается, что в настоящее время в стране находятся 90 тыс. украинских беженцев, а так же то, что Вена вынуждена была выделить на помощь Украине 85 миллионов евро.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США «и их приспешники» фактически стали участником конфликта на Украине.