Патрушев: Запад мечтает о развале России и никогда не собирался с нами сотрудничать

Москва, , 15:19 — REGNUM Западные страны не собирались и не собираются сотрудничать с Россией в рамках прежде подписываемых соглашений, заявил 16 февраля на совещании по вопросам национальной безопасности секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что западные страны некогда обещали Москве, что НАТО не будет расширяться на восток, и нарушили это обещание. Также Патрушев напомнил, что западные политики сами признались, что Минские соглашения с самого начала были обманом России.

Запад мечтает о развале нашей страны, а не о сотрудничестве с ней, добавил он.

Как сообщалось ранее, на том же совещании Патрушев заявил, что США «и их приспешники» уже фактически являются участниками конфликта с Россией, и потери Украины, на территории которой идет противостояние, не имеют для них никакого значения.