Москва, 16 февраля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Западные страны не собирались и не собираются сотрудничать с Россией в рамках прежде подписываемых соглашений, заявил 16 февраля на совещании по вопросам национальной безопасности секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Он отметил, что западные страны некогда обещали Москве, что НАТО не будет расширяться на восток, и нарушили это обещание. Также Патрушев напомнил, что западные политики сами признались, что Минские соглашения с самого начала были обманом России.

Запад мечтает о развале нашей страны, а не о сотрудничестве с ней, добавил он.

Как сообщалось ранее, на том же совещании Патрушев заявил, что США «и их приспешники» уже фактически являются участниками конфликта с Россией, и потери Украины, на территории которой идет противостояние, не имеют для них никакого значения.