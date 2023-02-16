Европарламент призвал поставить на Украину истребители, ракеты и вертолеты

Брюссель, , 15:12 — REGNUM Депутаты Европарламента 16 февраля утвердили резолюцию с призывом наращивать поставки оружия Украине, отправляя в Киев в том числе ракеты, вертолеты и истребители.

Пленарная сессия Европарламента © EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС

Предложенная поправка с заявлением о недопустимости ядерного конфликта и призывом к переговорам была отклонена.

Резолюции Европарламента не являются обязательными к исполнению для властей ЕС.

Ранее руководители Еврокомиссии заявляли, что ЕС продолжит помогать Украине, в том числе поставками оружия. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель при этом предложил параллельно вооружать Украину и вести переговоры о мире.