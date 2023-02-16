Донецк, 16 февраля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Окопы сложной формы строят военнослужащие ВСУ на донецком направлении, но российские бойцы научились выбивать их оттуда. Об этом замкомандира одной из бригад с позывным Весёлый рассказал телеканалу RT.

Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Солдат ВСУ в окопе

По его словам, солдаты противника стали рыть окопы не так, как учили в советское время. Теперь это не ровные линии, а колечки, завитки и спирали, отходящие от основного хода. Также они делают углубления, в которых можно полностью спрятаться от обстрела. Применение артиллерии против ВСУ в таких случаях не всегда эффективно.

«В любом случае мы их оттуда выбьем. Постоянно это делаем, уже умеем это делать. И из ровных окопов, из зигзагообразных, из колечек — мы их оттуда выбьем в любом случае», — заявил российский боец.

Весёлый также рассказал о контратаках, которые ВСУ предпринимают ежедневно. Обычно это две пешие группы по шесть человек: одна идёт, вторая закрепляется. Их отсекают пулемётным огнём.

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Второй вариант — контратаки с применением бронетехники. В этих случаях российские военные наносят поражение ещё на подходах.

«Когда противник идёт на танки и перед ним разрывается система «Град», духа хватает не всегда идти вперёд», — сказал военный.

Танки против ВСУ выгоняют на прямую наводку, это особенность направления и это риск.

ВСУ постоянно ведут огневое воздействие, в сутки на участке фиксируют до 140 прилётов украинских снарядов, добавил он.