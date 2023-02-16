Киев, 16 февраля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. По результатам военных действий киевский режим развалит Россию как государство. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона «Единые новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Данилов

«Российская Федерация будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас», — заявил он, добавив, что в противном случае Москва будет якобы представлять угрозу для всего мира.

По его словам, Киев не собирается отдавать «свои» территории.

«Летом, я более чем уверен, мы будем видеть совсем другую картинку на фронте и на других участках…» — подытожил Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский разрушает свою страну. Он считает, что восстанавливать страну после завершения вооруженного конфликта не будут и забудут про нее.