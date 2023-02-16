Лондон, 16 февраля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Если человечество не сможет справиться с глобальной проблемой изменения климата, то миру грозит попадание в «петлю гибели». Об этом 16 февраля заявили учёные британского аналитического центра IPPR.

Павел Львов/РИА Новости Ледник

Исследователи обратили внимание на вопрос о сдерживании роста среднемировых температур на отметке 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Отмечается, что страны не в полной мере осознают последствия глобального потепления.

«Это петля гибели: последствия кризиса и неспособность справиться с ним отвлекают внимание от устранения его причин», — заявили учёные.

По их словам, это стратегический риск для «нашей коллективной способности трансформировать общество».