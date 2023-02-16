Президент Белоруссии заявил, что Украину разрушает Владимир Зеленский

Минск, , 14:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский разрушает свою страну, заявил 16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Володя Зеленский уничтожает Украину», — сказал он.

В Минске убеждены, что по окончании конфликта восстанавливать Украину никто не будет. Появится «новый острый вопрос, и туда будет всё направлено», а про Украину забудут, и если кто и поможет в восстановлении Украины, то тогда управлять страной по частям будут экономическими методами другие, добавил президент Белоруссии.

Лукашенко полагает, что есть опасения эскалации конфликта, который может довести до использования гиперзвукового и ядерного оружия.

«Надо сейчас остановиться, дурью не маяться и не воевать», — предложил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Лукашенко, украинские военные имеют другую точку зрения и позицию, в отличие от политиков и президента страны Владимира Зеленского, поэтому договариваться о мире следует с ними.