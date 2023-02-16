Лукашенко заявил, что Зеленский уничтожает Украину
Минск, 16 февраля 2023, 14:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский разрушает свою страну, заявил 16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Володя Зеленский уничтожает Украину», — сказал он.
В Минске убеждены, что по окончании конфликта восстанавливать Украину никто не будет. Появится «новый острый вопрос, и туда будет всё направлено», а про Украину забудут, и если кто и поможет в восстановлении Украины, то тогда управлять страной по частям будут экономическими методами другие, добавил президент Белоруссии.
Лукашенко полагает, что есть опасения эскалации конфликта, который может довести до использования гиперзвукового и ядерного оружия.
«Надо сейчас остановиться, дурью не маяться и не воевать», — предложил белорусский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Лукашенко, украинские военные имеют другую точку зрения и позицию, в отличие от политиков и президента страны Владимира Зеленского, поэтому договариваться о мире следует с ними.