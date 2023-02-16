Патрушев: несмотря на потери Украины, США хотят поражения России

Москва, , 14:49 — REGNUM США «и их приспешники» фактически стали участником конфликта на Украине, заявил 16 февраля в ходе совещания по вопросам национальной безопасности секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Западные страны намерены продолжать военное противостояние, их целью является поражение России, отметил Патрушев.

Украина в результате этих событий несет огромные людские потери, но в США не видят в этом проблемы, добавил он.

Как сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война Запада против России из гибридной превратилась в «почти настоящую».

В свою очередь Патрушев ранее отмечал, что даже после завершения горячей фазы конфликта на Украине Запад намерен продолжить «прокси-войну» против России.