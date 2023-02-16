Москва, 16 февраля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. США «и их приспешники» фактически стали участниками конфликта на Украине, заявил 16 февраля в ходе совещания по вопросам национальной безопасности секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Западные страны намерены продолжать военное противостояние, их целью является поражение России, отметил Патрушев.

Украина в результате этих событий несет огромные людские потери, но в США не видят в этом проблемы, добавил он.

Как сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война Запада против России из гибридной превратилась в «почти настоящую».

В свою очередь Патрушев ранее отмечал, что даже после завершения горячей фазы конфликта на Украине Запад намерен продолжить «прокси-войну» против России.