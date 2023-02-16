Патрушев назвал лицемерным поздравление Байдена с Днём государственности Сербии

Челябинск, , 14:49 — REGNUM Поздравление президента Соединенных Штатов Джо Байдена по случаю Дня государственности Сербии и содержащаяся там идея призывать Россию к ответу за ситуацию на Украине лицемерны, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«В нем (поздравлении) Белграду лицемерно предложено призвать Россию к ответу за события на Украине и поддержать украинский народ», — сказал Патрушев на совещании в Челябинске.

При этом глава Белого дома умолчал о том, что «украинцы гибнут именно по вине США и Запада, спровоцировавших военный конфликт между двумя братскими народами», добавил Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США в поздравлении указал сербскому лидеру вместе «призвать Россию к ответу» за события на Украине. Напомним, что Сербия не присоединилась к санкциям Запада в отношении России.

Байден также заявил, что США продолжат поддерживать путь Сербии к вступлению в ЕС и диалог о нормализации отношений с Косово под эгидой Евросоюза.