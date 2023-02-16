Патрушев назвал лицемером Байдена, поздравившего сербов
Патрушев назвал лицемером Байдена, поздравившего сербов с Днём государственности
Челябинск, 16 февраля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Поздравление президента Соединенных Штатов Джо Байдена по случаю Дня государственности Сербии и содержащаяся там идея призывать Россию к ответу за ситуацию на Украине лицемерны, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
При этом глава Белого дома умолчал о том, что «украинцы гибнут именно по вине США и Запада, спровоцировавших военный конфликт между двумя братскими народами», добавил Патрушев.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США в поздравлении указал сербскому лидеру вместе «призвать Россию к ответу» за события на Украине. Напомним, что Сербия не присоединилась к санкциям Запада в отношении России.
Байден также заявил, что США продолжат поддерживать путь Сербии к вступлению в ЕС и диалог о нормализации отношений с Косово под эгидой Евросоюза.
Вместе с тем отметим, что между Россией и Сербией давно установилось взаимное доверие, и это остаётся неизменным. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал Сербию присоединиться к поддержке Киева в конфликте с Россией.
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