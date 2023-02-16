Москва, 16 февраля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Обязательства по ранее выданным государственным гарантиям России в иностранной валюте будут выполняться в рублях. Об этом сообщается в проекте указа президента Российской Федерации Владимира Путина, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Установить, что исполнение обязательств РФ (гаранта) по государственным гарантиям РФ, предоставленным в иностранной валюте, перед лицами, являющимися бенефициарами по указанным государственным гарантиям, осуществляется в валюте РФ (рублях) на банковские счета, открытые в валюте РФ», — говорится в проекте указа.

В документе также указано, что требуемая к уплате по государственной гарантии сумма неисполненных (просроченных) денежных обязательств принципала перед бенефициаром должна указываться бенефициаром в рублях по курсу Центрального банка России на дату требования. Требования об уплате обязательств в иностранной валюте исполняться не будут.

Отмечается, что обязательства будут выплачиваться на рублевый счет бенефициара или третьего лица, счет которого указан получателем обязательств.

Как передавало ИА REGNUM, Госдума на пленарном заседании приняла закон о прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы. Евросоюз может запретить экспорт в Россию сантехники, в том числе унитазов и биде. Одновременно с этим ЕС создает рабочую группу для передачи Украине активов России. Стало известно, что рабочая группа правительства Швейцарии не нашла законных оснований для передачи Украине заблокированных российских активов.

Напомним также, что Европейская комиссия предложила новый пакет санкций в отношении России на 11 млрд евро, в который намерены включить новые торговые ограничения, также планируется расширить ограничения на запрет поставки в Россию технологий.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, российская сторона ведет кардинальный пересмотр всех обязательств перед международными организациями на фоне их дискриминационного отношения.