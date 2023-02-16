Госдума приняла закон о новом виде бюджетных кредитов для регионов России

Москва, , 14:44 — REGNUM Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о возможности в 2023 году предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов РФ нового вида бюджетных кредитов — специальные казначейские кредиты, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Заседание Госдумы © Антон Новодережкин/ТАСС

Кредиты будут предоставляться на реализацию инфраструктурных проектов на срок до 15 лет под 3% годовых с правом досрочного погашения в общем объеме до 250 млрд. рублей.

«Не введя этот вид кредита, мы не сможем направить эти 250 млрд в регионы», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Также предусматривается, что в 2023 году регион, получивший бюджетный кредит из федерального бюджета, за исключением бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, специального казначейского кредита, бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, а также случаев реструктуризации обязательств по бюджетному кредиту, не вправе размещать средства бюджета субъекта РФ на банковских депозитах на срок, превышающий 1 месяц.