Мелитополь, 16 февраля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Свыше 130 тыс. жителей Запорожской области получили паспорта Российской Федерации. Об этом 16 февраля сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

«На сегодняшний день паспорта получили более 130 тыс. жителей Запорожской области», — написал он, добавив, что количество запросов на получение паспортов превышает реальные возможности миграционной службы.

Балицкий пообещал, что выдача документов в регионе будет ускорена. По его прогнозам, к осени текущего года документы получат «максимальное» количество жителей Запорожской области.

Врио губернатора также рассказал о планах открытия четырех отделений по вопросам миграции, увеличения численности работников отделений до 40 человек, создания трёх выездных бригад специалистов для приёма документов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель главы Мариуполя Дмитрий Бердников заявил, что за последние шесть месяцев в город вернулись 50–70 тыс. жителей.