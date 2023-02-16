Аналитик Онуфриенко назвал единственный для ВСУ вариант отхода из Артёмовска

Москва, , 14:57 — REGNUM Авторы и источники американского издания The Washington Post переоценили трудности, с которыми могут столкнуться ВС России при продвижении в Донбассе, сообщил ИА REGNUM военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ (с) РИА Новости

«Из вида упускается то, что российская сторона не применяет весь спектр вооружений и не уничтожает железнодорожно-транспортную инфраструктуру в массовом порядке», — указал собеседник.

Так Онуфриенко прокомментировал утверждения, прозвучавшие в публикации The Washington Post от 16 февраля. Вашингтонское издание приводит мнение командиров ВСУ на донецком участке фронта, которые заявили, что любое отступление украинских сил в этом районе будет «ограниченным». Даже если украинские войска «откажутся от яростной обороны» Артёмовска, которая «приобрела скорее символическое, чем стратегическое значение», России якобы не хватит обученных войск и оружия», чтобы выйти на оперативный простор в ДНР, подчеркивает WP.

В подтверждение своего тезиса американское издание указывает, что Артёмовск (Бахмут) находится всего в 55 км от Лисичанска, взятого прошлым летом, но после нескольких месяцев боев артёмовская группировка ВСУ еще не разгромлена. Подобными же будут и темпы дальнейшего продвижения в Донбассе, прогнозирует Washington Post. «Русские оттеснят украинцев на укрепленные позиции» по линии Часов Яр — Краматорск — Константиновка, и дальше «борьба продолжится», считают источники издания.

«Американские СМИ бросаются из крайности в крайность. То они пишут о том, что уже не может быть никакой победы Киева, она невозможна, и, вообще, Запад может пересмотреть своё отношение к режиму президента Украины Владимира Зеленского, если будет оставлен Артёмовск», — комментирует Онуфриенко, имея в виду недавнюю публикацию в The Wall Street Journal.

«То они дают прямо противоположную картину. И тут же подпевает Зеленский, который в видеообращении 15 февраля анонсировал весеннее наступление», — заметил собеседник. Но, подчеркнул Онуфриенко, Россия не задействовала «и половины своих вооружённых сил в специальной военной операции». Кроме того, вновь указал эксперт, ВС РФ пока не наносили массированных ударов по транспортной инфраструктуре.

Единственное, с чем можно согласиться, так это с тем, что ВСУ после своего отхода постараются закрепиться на линии от Славянска до Торецка (Дзержинска), проходящей через Краматорск, Часов Яр и Константиновку, указал Онуфриенко.

«Вариант закрепления на участке Часов Яр — Краматорск — Константиновка после отхода из Артёмовска — это единственное, что остаётся у противника», — отметил Онуфриенко.

«Рухнула единая система обороны «городов-фортов», которая была выстроена «подковой» через Северск — Соледар — Артёмовск — Константиновку — Дружковку — Краматорск — Славянск, — уточнил эксперт. — Поэтому для ВСУ ничего не остаётся, кроме как выйти на самую западную оконечность Донецкой агломерации по линии от Славянска до Торецка и пытаться удержаться там».

Эксперт уверен, что после такого отступления украинским военным «остаётся только воевать в полях, что значительно сложнее». «Естественно, они этого не хотят и будут держаться за укрепрайоны по упомянутой выше линии», — добавил Онуфриенко.

За минувшие сутки ВС России уничтожили на донецком направлении до 135 украинских военнослужащих и два десятка единиц техники, говорится в сводке, опубликованной 16 февраля в официальном Telegram-канале российского Минобороны. Уничтожены в том числе две пусковые установки HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика».